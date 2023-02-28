Здоровье 28 февраля 2023, 11:55 Психиатр Масякин рассказал, какие сигналы могут указывать на употребление наркотиков близкими

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Зачастую люди на протяжении долгого времени не замечают, что их близкий человек начал употреблять наркотики. О сигналах, которые укажут на зависимость, рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Антон Масякин в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, стоит обратить особое внимание на перепады настроения близкого, его необъяснимые уходы из дома и частые просьбы денег. Кроме того, употребление запрещенных веществ влияет на замедление телодвижений и нарушение координации.

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Резкое снижение или повышение аппетита также поможет выявить зависимость, добавил психиатр.

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