Здоровье 06 июня 2023, 16:01 Психиатр Куреков: повышенная эмоциональность у детей может стать причиной нервной анорексии

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Нервная анорексия может возникнуть в любом возрасте, у детей ее появление зачастую связано с повышенной эмоциональностью. Об этом сообщил врач-психиатр Игорь Куреков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также причинами отказа от еды могут стать нарушения в работе пищеварения и демонстрация характера ребенка. Кроме того, нервная анорексия может возникнуть из-за стрессов и депрессивных состояний.

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При появлении такого недуга психиатр посоветовал обратиться к специалистам.