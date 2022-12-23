Здоровье 23 декабря 2022, 17:59 Психиатр Кульгавчук перечислил признаки психопатии Психиатр Кульгавчук: психопатию можно заметить с детства

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Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал об особенностях людей с психопатическим синдромом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Это расстройство характеризуется неспособностью к эмпатии, неумением раскаиваться, лживостью и эгоцентричностью. Оно чаще встречается у мужчин и его можно распознать еще в детском возрасте.

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«Таких мальчиков видно порой с детства. Они, например, могут мучить беспомощных животных, пытаться унижать сверстников, участвуют в буллинге», — пояснил врач.

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