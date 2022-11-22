22 ноября 2022, 13:02
Психиатр Кульгавчук объяснил, как справиться с паническими атаками
Психиатр Кульгавчук: лечение включает в себя обучение навыкам психической саморегуляции
Панические атаки — большая психосоциальная проблема современности, дающая нагрузку на врачей различных специальностей. Об этом РИА ФАН рассказал врач-психиатр Евгений Кульгавчук.
Во время панических атак человек чувствует сильную тревогу и страх без видимой причины. Такая атака может длиться несколько минут.
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Лечение этой проблемы, по словам медика, включает в себя обучение навыкам психической саморегуляции. Некоторым пациентам требуется фармакотерапия. Чем раньше пациент обратиться за помощью, тем быстрее наступит эффект от терапии, добавил психиатр.
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