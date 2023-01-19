Здоровье 19 января 2023, 14:39 Психиатр Костюк объяснил опасность продолжительной депрессии Врач Костюк: рекуррентная депрессия — не то состояние, к которому относятся легкомысленно

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Внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» Георгий Костюк в разговоре с RT рассказал, почему продолжительную депрессию нельзя оставлять без лечения.

Некоторые виды депрессии могут быть обусловлены наследственными факторами, другие — особенностями личности. Однако не тот, ни другой вид нельзя оставлять без внимания специалиста. Особенно опасной, по словам Костюка, может быть послеродовая депрессия.

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«Рекуррентная депрессия — это не то состояние, к которому можно отнестись легкомысленно или как-то его романтизировать. <…> Человек живет с постоянным чувством сильнейшей вины, это очень мучительное состояние», — сказал психиатр.

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При депрессии особенно опасно то состояние, когда двигательная активность сохраняется на прежнем уровне, а настроение резко снижается. Такие пациенты начинают думать о суициде. Некоторые пациенты в период затяжной депрессии даже не могут встать с постели.

Чтобы ментальное и физическое здоровье людей с депрессией не стало ухудшаться, с ними обязательно должен работать специалист, заключил Костюк.