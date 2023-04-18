Здоровье 18 апреля 2023, 10:34 Психиатр Клименко рассказал, что антидепрессанты могут негативно влиять на работу сердца

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Врач-психиатр Александр Клименко в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему самостоятельное лечение антидепрессантами может вызвать множество негативных последствий.

Как отметил специалист, необоснованный прием антидепрессантов может нанести непоправимый вред здоровью, например, сказаться на работе сердца или органов ЖКТ.

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«У многих антидепрессантов есть побочные действия, которые не сразу заметны. Прием таких лекарств без контроля врача может обернуться катастрофой: желудочно-кишечным кровотечением, задержкой мочи, нарушением ритма сердца», — сказал психиатр.

В некоторых случаях антидепрессанты вызывают смертельно опасное состояние — серотониновый синдром. Кроме того, иногда их нельзя сочетать с другими лекарственными препаратами, резюмировал врач.