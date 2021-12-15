Психиатр Каторгин рассказал о лечении постковидного синдрома

Психиатр Владимир Каторгин рассказал, как следует лечиться после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он уточнил, что важно уделить внимание восстановлению нервной системы. По словам врача, инфекция сильно на нее влияет, что может привести к различным расстройствам.

«Сейчас разработаны приличные постковидные схемы психиатрами и неврологами совместно, и они дают эффект, да, небыстрый, в психиатрии ничего не бывает быстрого, но эффект есть», — заключил Каторгин.