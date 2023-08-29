Психиатр Каторгин рассказал, что фатальная семейная бессонница приводит к смерти | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 17:00 Психиатр Каторгин рассказал, что фатальная семейная бессонница приводит к смерти

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Нарушение сна может быть признаком фатальной семейной бессонницы, редкого и опасного заболевания, которое приводит к летальному исходу. Об этом Пятому каналу рассказал врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин.

Он объяснил, что фатальная бессонница возникает из-за генетической аномалии. Она провоцирует ненужную выработку белка приона, который приводит к разрушению мозга и смерти. Состояние это не лечится, и помочь пациенту нельзя. Однако врач напомнил, что не стоит путать это заболевание с нарушениями сна, связанными с тревогой и депрессией.

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Последние нужно также обязательно лечить. Недостаток сна всегда негативно сказывается на организме человека.

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