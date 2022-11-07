Психиатр Карев посоветовал не выискивать у себя психические расстройства | 360°

Здоровье 07 ноября 2022, 17:43 Психиатр Карев посоветовал не выискивать у себя психические расстройства

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Исполняющий обязанности заведующего приемным отделением Городской психиатрической больницы № 2 Святого Николая Чудотворца Дмитрий Карев посоветовал россиянам не выискивать у себя «модные» психические заболевания по типу биполярного расстройства или депрессии. Об этом написал «Петербургский дневник».

Медик отметил, что многие творческие люди любят кичиться «модными заболеваниями», связанными с психикой. Однако человек, который реально чувствует себя плохо, не будет говорить о таких вещах в позитивном ключе. На самом деле, он страдает душой.

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Кроме того, врач посоветовал не обращать внимание на сообщения о так называемых сезонных обострениях.

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«Мы осенью и весной увеличения потока больных не чувствуем, у нас всегда их много. <…> Большие города всегда влияют на психику своим ритмом, особенно на приезжих. Дело адаптации», — отметил медик.