Здоровье 09 апреля 2024, 17:46 Психиатр Калькэ рассказал, что побороть фобию можно только при помощи специалиста

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Фобия — это иррациональный страх, справиться с которым без помощи специалиста пррактически невозможно. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал врач-психиатр Антон Калькэ.

Он объяснил, что фобии обычно возникают на фоне сильного стресса или перенесенных переживаний. Они провоцируют травму, которая из обычного страха перерастает в проблему.

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«Эффективно побороть любую фобию можно только при помощи психотерапии. Ведь когда мы рождаемся на свет и начинаем развиваться, мы ничего не боимся», — отметил врач.

Он подчеркнул, что для лечения фобий применяют как лечение медикаментами, так и психотерапию.

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