08 февраля 2024, 19:03
Психиатр Калькэ рассказал, что чувство дежавю может быть признаком височной эпилепсии
Чувство дежавю, когда человеку кажется, что он уже переживал происходящие события, может быть симптомом заболевания. Об этом «ТСН 24» рассказал врач-психиатр Антон Калькэ.
По его словам, сам по себе этот симптом безвреден. Однако порой он возникает на фоне височной эпилепсии. Беспокоиться можно лишь в том случае, если это состояние возникает постоянно. Если же человек испытывает чувство дежавю пару раз в год, то волноваться не о чем.
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«Практически каждый человек, с вероятностью в 100%, испытывал дежавю хотя бы раз. Большинство людей могут поймать это чувство до двух раз в год», — отметил врач.
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