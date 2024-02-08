Здоровье 08 февраля 2024, 19:03 Психиатр Калькэ рассказал, что чувство дежавю может быть признаком височной эпилепсии

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Чувство дежавю, когда человеку кажется, что он уже переживал происходящие события, может быть симптомом заболевания. Об этом «ТСН 24» рассказал врач-психиатр Антон Калькэ.

По его словам, сам по себе этот симптом безвреден. Однако порой он возникает на фоне височной эпилепсии. Беспокоиться можно лишь в том случае, если это состояние возникает постоянно. Если же человек испытывает чувство дежавю пару раз в год, то волноваться не о чем.

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«Практически каждый человек, с вероятностью в 100%, испытывал дежавю хотя бы раз. Большинство людей могут поймать это чувство до двух раз в год», — отметил врач.

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