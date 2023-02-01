01 февраля 2023, 15:51
Психиатр Игорь Куреков рассказал, почему при депрессии нельзя пить алкоголь
Алкоголь может давать чувство облегчения, если выпить его во время приступа паники или тревоги, но его действие быстро ослабевает. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-психиатр Игорь Куреков.
По его словам, выпивать во время депрессии — это провальный путь. Потому что спиртное быстро вызывает толерантность, требует увеличения дозировки. И в итоге становится очень сложно отличить похмелье от нового приступа.
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«В первое время после сложностей в жизни алкоголю удается справляться с приступами паники, но затем успокоительный эффект ослабевает, а то и вовсе не приносит ожидаемого облегчения», — объяснил Игорь Куреков.
Кроме того, алкоголь сам по себе является сильным депрессантом, он воздействует негативно на ЦНС, вызывая угнетенное состояние, агрессивность, провалы в памяти и нестабильность психики.
Алкоголь
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