Здоровье 01 февраля 2023, 15:51 Психиатр Игорь Куреков рассказал, почему при депрессии нельзя пить алкоголь

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Алкоголь может давать чувство облегчения, если выпить его во время приступа паники или тревоги, но его действие быстро ослабевает. Об этом «ФедералПресс» рассказал врач-психиатр Игорь Куреков.

По его словам, выпивать во время депрессии — это провальный путь. Потому что спиртное быстро вызывает толерантность, требует увеличения дозировки. И в итоге становится очень сложно отличить похмелье от нового приступа.

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«В первое время после сложностей в жизни алкоголю удается справляться с приступами паники, но затем успокоительный эффект ослабевает, а то и вовсе не приносит ожидаемого облегчения», — объяснил Игорь Куреков.

Кроме того, алкоголь сам по себе является сильным депрессантом, он воздействует негативно на ЦНС, вызывая угнетенное состояние, агрессивность, провалы в памяти и нестабильность психики.