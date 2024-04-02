Здоровье 02 апреля 2024, 13:07 Психиатр Хабарова: подростки могут пытаться привлечь к себе внимание с помощью вредных привычек

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Подростки, которым не хватает внимания со стороны родителей и сверстников, могут попытаться привлечь его с помощью вредных привычек. Об этом рассказала врач-психиатр Светлана Хабарова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также курение и употребление алкоголя нередко становятся способом выражения протеста. Кроме того, многим подросткам вредные привычки кажутся неотъемлемой частью «взрослой» жизни.

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Чтобы помочь своему ребенку избавиться от них, родителям стоит установить доверительные отношения, предложить альтернативные хобби и поощрять за успехи, отметила Хабарова.