Психиатр Гилев заявил, что стресс провоцирует головную боль | 360°

Здоровье 12 октября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Психиатр Гилев заявил, что стресс провоцирует головную боль Артем Гилев: как стресс влияет на головные боли — до конца не понятно

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Врач-психиатр, ведущий YouTube-канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев в разговоре с изданием kp.ru рассказал, что частыми причинами головных болей являются стресс, тревожность и переживания.

По словам медика, в такие моменты человек испытывает ощущение, будто бы его голову что-то сдавливает.

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“ Раньше это называли «каска неврастеника». У человека ощущение, что голову сдавливает, как будто на нее надет тесный или даже раскаленный обруч либо массивный шлем. Очень неприятно. Обычно долгое время ищут причину (как правило, с врачом-неврологом. — ред.). Пробуют разное лечение, ничего не помогает. А в итоге оказывается, что у пациента тревожное или депрессивное расстройство», — сообщил медик.

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При этом он добавил, что причины возникновения головной боли при стрессе до сих пор остаются загадкой. Ни врачи, ни ученые точно не знают, почему это происходит.

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