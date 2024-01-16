Здоровье 16 января 2024, 15:48 Психиатр Гилев рассказал, что самые тяжелые психические расстройства начинаются в молодом возрасте

Читать 360tv в

Ученые давно выяснили, что самые тяжелые психические расстройства (шизофрения, биполярное аффективное расстройство) стартуют в молодом возрасте, как правило, до 30 лет. По словам психиатра Артема Гилева, эта статистика объясняется и генетикой, и особенностями механизма развития таких болезней, написал сайт kp.ru.

Пик выявляемости наиболее серьезных психических заболеваний приходится на 16-17 лет или 25-30 лет. Особенно количество расстройств нарастает в тех странах или местах, где достаточно нестабильная политическая и экономическая обстановка.

Реклама

«Уже известно, что почти у четверти переболевших ковидом впервые появляются те или иные психические нарушения», — добавил психиатр.