Здоровье 04 апреля 2023, 00:10 Психиатр Гагин рассказал, как справиться со стрессом Психиатр Гагин посоветовал следить за своими эмоциями, чтобы отследить стресс

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Чтобы побороть стресс, важно учиться отслеживать свои эмоции, а также эмоции своих близких людей. Таким мнением поделился врач-психиатр психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, отслеживание эмоций способно помочь выявить проблемы, которые связаны с психикой. Кроме того, специалист подчеркнул, что не стоит бояться похода к психиатру или психотерапевту. Обращение к врачу может помочь предотвратить возникновение заболевания, написал сайт kp.ru.

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«Важно учиться наблюдать за своим состоянием. Также необходимо снизить уровень стигматизации по поводу обращений к психиатру, к психотерапевту», — отметил Ганин.