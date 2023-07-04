Здоровье 04 июля 2023, 12:59 Психиатр Фомин рассказал, что перенос всей реальной жизни в интернет связан с нарушениями психики

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Если человек совершенно все общение, как личное, так и рабочее перенес только в переписки, это может свидетельствовать о нарушениях психики. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, многие люди отказались даже от телефонных звонков. И такой нежелание соприкосновения с другими должно насторожить. Хотя может говорить и лишь об отсутствии навыков общения.

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«Навык общения вживую можно развивать, посещая общественные места, сокращая онлайн-переписку и тем самым повышая мотивацию к оффлайн-встречам. Если люди хотят получить что-то, если у них есть какая-то цель, неважно, в бизнесе или личной жизни, всегда лучше встречаться вживую», — отметил специалист.

Если все же у человека действительно психическое расстройство, то в большинстве случаев поможет обращение к специалисту. Он подберет лечение, которое снизит уровень депрессии, стресса и тревоги.

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