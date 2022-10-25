Психиатр Федорович заявил, что постоянный стресс провоцирует развитие болезней | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 16:25 Психиатр Федорович заявил, что постоянный стресс провоцирует развитие болезней

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Врач-психиатр Александр Федорович объяснил россиянам, каким образом постоянный стресс может ухудшить состояние здоровья. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Медик отметил, что стресс способен спровоцировать развитие любых болезней, к которым у человека уже существует предрасположенность.

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«При постоянном стрессе первой и откажет та система, к проблемам с которой есть предрасположенность. Если это сердечно-сосудистая система, мы получим гипертоническую болезнь, если вопросы дыхания — бронхиальную астму, пищеварения — язвенную болезнь желудка и так далее», — добавил Федорович.

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При этом врач подчеркнул, что полностью избавиться от стресса не получится, можно ли ограничить его влияние на организм. Он посоветовал принимать витамины и минералы, есть здоровую пищу и по возможности заниматься физической активностью.