Психиатр Федорович назвал основные признаки шизофрении

Психиатр Александр Федорович рассказал, по каким признакам можно распознать у человека шизофрению. Он отметил, что диагностировать ее непросто, так как это заболевание имеет много разных форм, сообщил NEWS.ru.

По данным ИА «Невские новости», основные признаки — это холодный эмоциональный фон, неспособность влиться в коллектив и особенности мышления. Но даже врачам бывает сложно выявить наличие шизофрении.

«Это очень непростая задача, форм шизофрении много. Есть очень простые — когда человек галлюцинирует, бежит от ЦРУ, общается с Марсом», — уточнил Федорович.

Она рассказал, что шизофрения обычно наследуется, поэтому родственники с психическим расстройством также не смогут распознать болезнь у человека.