Здоровье 30 июня 2023, 14:08 Психиатр Федоров заявил, что учащенное сердцебиение и страх смерти говорят о панической атаке

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Частое сердцебиение, навязчивые мысли о смерти, нарушения дыхания и дрожь могут говорить о приближающемся приступе панической атаки. Об этом РИАМО рассказал врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Сергей Федоров.

По его словам, приступы обычно начинаются без причины. Они могут длиться до получаса. Если приступы происходят регулярно, то речь уже может идти о паническом расстройстве, добавил сайт Daily Moscow.

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«Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза „паническое расстройство“ может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день», — подчеркнул специалист.

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