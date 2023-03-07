Здоровье 07 марта 2023, 13:13 Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о признаках посттравматического расстройства

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Болезненные события прошлого могут отражаться на жизни человека, вызывая ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), которое определяют по ряду признаков. Об этом РИА ФАН рассказал психиатр Евгений Кульгавчук.

По его словам, женщины страдают от ПТСР в два раза чаще мужчин. Обычно оно вызвано очень серьезными потрясениями. Например, у тех, кто стал жертвой несчастного случая, теракта, изнасилования или свидетелем каких-то других страшных событий.

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«У человека с ПТСР наблюдаются повторяющиеся и интенсивные, вновь возникающие воспоминания или кошмарные сновидения с высоким уровнем возбудимости. Человек словно возвращается в то состояние вновь и вновь. Это своего рода хроническое „оживание“ психотравматирующих событий», — рассказал Евгений Кульгавчук.

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Он также добавил, что у пациентов бывают вспышки ярости, проблемы с концентрацией, острая реакция на обычные события и другие проявления.

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