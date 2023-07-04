04 июля 2023, 17:26
Психиатр Додица рассказал, что чаще всего россияне жалуются на депрессию и тревожность
Чаще всего россияне обращаются за помощью к психиатру, потому что страдают от депрессии, повышенной тревожности и неврозов. Об этом «ФедералПресс» рассказал главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.
По его словам, количество людей с депрессией бьет все рекорды. Они чувствуют себя подавленными, угнетенными, страдающими от необъяснимой тоски. Еще один симптом — чувство усталости даже после крепкого сна и полноценного отдыха.
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«Очень часто депрессию ассоциируют лишь с плохим настроением, но на самом деле это тяжелое психиатрическое расстройство», — отметил Марчел Додица.
Также среди частых причин обращения к психиатрам — навязчивые состояния и фобии. Наконец, многие продолжаются жаловаться на панические атаки.
Болезни
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