Здоровье 04 июля 2023, 17:26 Психиатр Додица рассказал, что чаще всего россияне жалуются на депрессию и тревожность

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Чаще всего россияне обращаются за помощью к психиатру, потому что страдают от депрессии, повышенной тревожности и неврозов. Об этом «ФедералПресс» рассказал главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица.

По его словам, количество людей с депрессией бьет все рекорды. Они чувствуют себя подавленными, угнетенными, страдающими от необъяснимой тоски. Еще один симптом — чувство усталости даже после крепкого сна и полноценного отдыха.

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«Очень часто депрессию ассоциируют лишь с плохим настроением, но на самом деле это тяжелое психиатрическое расстройство», — отметил Марчел Додица.

Также среди частых причин обращения к психиатрам — навязчивые состояния и фобии. Наконец, многие продолжаются жаловаться на панические атаки.

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