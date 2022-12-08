Здоровье 08 декабря 2022, 17:05 Психиатр Бек рассказал о негативных последствиях длительной работы на удаленке Психиатр Бек заявил, что работа на удаленке способна привести к тревожным расстройствам

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Работа на удаленке провоцирует рост тревожных расстройств, а также повышает вероятность развода. Такой информацией поделился психиатр Антон Бек. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист подчеркнул, что из-за перехода на удаленную работу многие пары столкнулись с серьезными проблемами в отношениях. Это послужило причиной увеличения количества разводов.

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Кроме того, с трудностями на удаленке сталкиваются и женщины с детьми. По словам специалиста, дети в присутствии мамы требуют ее внимания, однако из-за работы ребенку приходится отказывать, написал сайт kp.ru.

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«Откажешь ребенку — ты плохая мама, отвлечешься от рабочих процессов, уделишь время ребенку — снижается эффективность, концентрация внимания падает, это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, естественно психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации», — пояснил специалист.