16 ноября 2022, 14:13
Психиатр Банников рассказал, что гипноз помогает прорабатывать травмы
Психиатр Геннадий Банников рассказал, что под гипнозом человеку проще пережить травматические события. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Легкий гипноз, когда человек находится в сознании, например, эриксоновский, помогает переработке травмы. Человек расслабляется, открывается доступ к заблокированным воспоминаниям», — пояснил врач.
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Он подчеркнул, что работа сознания является важным фактором при этой методике. Также Банников отметил, что забыть спровоцировавшие травму события не получится.
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Цель психотерапии заключается в том, чтобы органично вписать их в жизнь человека, а не отделить от сознания, заключил он.
Врачи
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