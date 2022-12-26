Здоровье 26 декабря 2022, 23:53 Психиатр Балакирева рассказала, как спасти ребенка от депрессии Психиатр Балакирева посоветовала быть другом для ребенка, чтобы уберечь его от депрессии

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С депрессией могут столкнутся все люди вне зависимости от возраста. И. о. руководителя отдела детской психиатрии Научного центра психического здоровья Елена Балакирева рассказала, как спасти ребенка от подобного заболевания. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснила, что самое главное правило — любить ребенка. Важно интересоваться его личной жизнью, а не только учебой. Стоит относиться к детям, как к своим друзьям.

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«Если что-то происходит в школе, если кто-то угрожает или хочет убить, дети в первую очередь идут к родителям, и наше невнимание и, простите, зацикленность на зарабатывании денег, без которых, конечно, не проживешь, нас отвлекают от самого главного — от воспитания», — объяснила эксперт.

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