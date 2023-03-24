Здоровье 24 марта 2023, 13:56 Психиатр Антон Денисенков дал советы, как самостоятельно справиться с депрессией

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Депрессия обычно возникает из-за снижения уровня дофамина в организме человека, но есть способы самостоятельно справиться с этой проблемой без препаратов. Об этом «Известиям» рассказал врач-психиатр «СМ-Клиника» Антон Денисенков.

Он подчеркнул, что предупредить депрессию или справиться с ее первыми проявлениями можно простыми способами.

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Во-первых, нужно наладить режим дня и начать высыпаться. А также увеличить физическую активность, больше двигаться, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. Кроме того, стоит чаще встречаться с друзьями и близкими и лучше общаться вживую. Не стоит еще забывать про маленькие радости, иногда нужно себя баловать.

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«Если не хватает сил на эти действия или они не сработали, а жизнь при этом начинает терять свои краски, то лучше обратиться за помощью к специалисту. Вполне возможно, что без использования медикаментозного лечения уже не получится обойтись», — сказал Антон Денисенков.

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