Проживший 100 лет китаец поблагодарил вредные привычки за свое долголетие

В Китае мужчина, отметивший 100-летний юбилей, раскрыл секрет своего долголетия. Ему далеко до фанатов здорового образа жизни: пожилой китаец курит, пьет и ест нездоровую пищу.

Алкоголь, сигареты и фастфуд Чжан Кэминь назвал именно тем, что позволяет ему оставаться живым. Историю китайца рассказал портал LADbible. Из-за вредной пищи мужчина никогда не переживал, да и вообще старался редко раздражаться.

Кэминь признался, что спиртные напитки и табак — самая большая страсть в его жизни. Меньше пить он стал только после 90 лет. Причиной этому стали «происшествия на работе».

Курить китаец начал в 20-летнем возрасте — из-за потребности общаться. До сих пор мужчина выкуривает по пачке в день. Серьезных проблем со здоровьем это не вызвало, если не считать ухудшившегося с годами слуха.

Чжан Кэминь заявил, что не может понять, к злу отнести курение и употребление спиртного или к добру. Он живет в семье, где собралось уже пять поколений, курит и смотрит телепередачи. Вековой рубеж китаец перешагнул 27 июня.