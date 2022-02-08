Проживание на верхних этажах высоток назвали опасным для здоровья

Проживание в небоскребах може оказаться опасным для здоровья. К такому выводу пришли российские медики, сообщили «Известия».

По данным специалистов, долгое пребывание на высотных этажах зданий может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, работе внутренних органов, а также способно привести к психическим расстройствам.

При этом находиться в зданиях высотой более 100 метров несколько дней или месяцев не опасно. Проблемы со здоровьем может вызвать только постоянное проживание в них. Причинами этого медики называют большое скопление людей, неблагоприятную визуальную среду и подсознательное ощущение страха от высоты. Кроме того, в небоскребах чаще всего приток воздуха идет исключительно по системе вентиляции, что чревато быстрым распространением инфекций.

При подъеме на скоростных лифтах происходит перепад атмосферного давления, из-за чего у жильцов может закладывать уши, а низкочастотные колебания, являющиеся особенностями высоток, влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Однако у проживания на верхних этажах есть и свои преимущества: там лучше освещение, чище воздух и ниже уровень шума.

По словам экспертов, не существует норм, по которым людям не рекомендуется проживать выше какого-либо этажа. Однако экологи не рекомендуют забираться выше шестого, поскольку после этого снижается влияние электромагнитного поля Земли, что может также вызвать проблемы со здоровьем.