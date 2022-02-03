Онкологи напомнили о провоцирующих рак вирусах

Вирусные заболевания способствуют развитию опухолей. Врачи выделяют несколько вирусов, которые провоцируют возникновение рака как у женщин, так и у мужчин.

Главный онколог Скандинавского центра здоровья, хирург, радиолог, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков в беседе с Ura.Ru заметил, что вирус может стать одним из дополнительных факторов запуска механизма опухолевых новообразований.

«Существует вирусная теория развития рака. Доказано, что некоторые формы рака ассоциированы с вирусами. Один из ярких примеров — вирус папилломы человека. Он может вызвать рак шейки матки», — пояснил он.

Старший научный сотрудник онкоцентра имени Блохина, онколог Игорь Самойленко указал и на другие последствия вируса. Проблемы он способен доставить не только женщинам.

«Это может быть рак полового члена у мужчин и рак анального канала, языка, ротоглотки у обоих полов», — сказал специалист, объяснив локализацию заболевания путем проникновения вируса в организм.

Из-за вируса Эпштейна — Барра врачи допускают развитие рака носоглотки и желудка, лимфомы. По словам Самойленко, такие последствия ждут не всех инфицированных. Раковое заболевание способен вызвать и герпес человека восьмого типа — например, саркому Капоши.

«Чаще всего ей болеют люди с компрометированной иммунной системой. Это либо ВИЧ, либо человек принимает лекарства, которые подавляют иммунную систему», — пояснил онколог, заметив, что бывают и исключения.