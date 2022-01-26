Проводить профилактику COVID-19 препаратом AstraZeneca разрешили в России

В России для профилактики коронавирусной инфекции будут применять препарат Evusheld, разработанный компанией AstraZeneca. По версии производителя, он предотвращает развитие тяжелой формы COVID-19.

Применение Evusheld одобрили в Министерстве здравоохранения РФ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные госреестра.

Выпускают препарат в форме раствора для инъекций. В Россию поступят 3,5 тысячи упаковок лекарства в дозировке 150 + 150 миллиграммов.

По данным госреестра, Evusheld изготовили из смеси двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба.

В США препарат для экстренного использования одобрили в декабре 2021 года. Evusheld предназначен для профилактики COVID-19 у пациентов старше 12 лет и весом минимум 40 килограммов. Применять его можно только тем, кто не контактировал с заразившимися коронавирусом.

В октябре прошлого года, напомнил ТАСС, в AstraZeneca заявили о способности Evusheld предотвращать развитие тяжелой формы COVID-19 при заражении коронавирусом.

«Мы рады, что препарат будет доступен для российских пациентов и поможет в борьбе с COVID-19», — отметили в компании.