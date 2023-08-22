Здоровье 22 августа 2023, 21:17 Провизор Преснякова: в России появится аналог препарата от гепатита С «Зепатир»

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Американская фармакологическая компания MSD решила остановить поставки препарата против гепатита С «Зепатир» в Россию. Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова рассказала, что может послужить альтернативой. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, на данный момент в России нет дженериков этого препарата. Однако в стране есть производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований.

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Кроме того, сейчас препарат все еще присутствует в аптеках. Также запланированные на 2024 год поставки сохранятся, поэтому ожидать дефицита лекарства не стоит.