Здоровье 06 июля 2023, 18:04 Провизор Хусаинова посоветовала есть бобы и морскую капусту, чтобы избавиться от отеков

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Зачастую отеки становятся следствием несбалансированного питания, избавиться от них можно, изменив диету. Об этом Pravda.Ru рассказала провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

Она посоветовала снизить потребление соли и продуктов, в которых она содержится в больших количествах. Вместо этого в рацион стоит добавить клетчатку, бобы, курагу. Эти продукты содержат много полезных микроэлементов, помогающих избавиться от отеков. Также не стоит забывать про морскую капусту и другие водоросли. Благодаря магнию не только уходит лишняя жидкость, но и снижается судорожный синдром.

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