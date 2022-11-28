Здоровье 28 ноября 2022, 15:55 Провизор Ершова рассказала, какими лекарствами не стоит заменять ибупрофен

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Многие лекарственные препараты имеют более дешевые аналоги. Провизор с 14-летним опытом работы, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, автор Telegram-канала «Честный фармацевт» Надежда Ершова рассказала, какими препаратами можно заменить «Ибупрофен», а какую альтернативу не стоит выбирать. Об этом сообщил «Царьград».

Специалист пояснила, что выбирать альтернативу лекарству стоит в пределах одного действующего вещества. По словам специалиста, если вам положено пить ибупрофен, можно выбрать препараты с подобным действующим веществом в составе. Например, подойдет «Нурофен» или «Ибуфен».

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«При этом важно соблюдать выписанную дозировку, а также проверить препарат на отсутствие дополнительных действующих компонентов в составе. Например, ибуклин содержит в составе тот же ибупрофен, но плюс еще парацетамол. Такую замену делать нельзя», — пояснила Надежда Ершова.

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