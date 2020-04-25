Проветривать помещение после каждого посетителя. Роспотребнадзор разработал новые правила для салонов красоты

В некоторых регионах начинают открываться компании в сфере услуг, в том числе, парикмахерские и салоны красоты. Роспотребнадзор разработал рекомендации для этих организаций, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Согласно документу, перед открытием салона красоты или парикмахерской необходимо провести генеральную уборку помещений, используя дезинфицирующие средства. Организация должна ежедневно перед началом работы проверять температуру тела сотрудников бесконтактным способом.

Сотрудники должны работать в индивидуальной защите, меняя ее каждые три часа. Прием посетителей должен вестись в отдельных кабинетах и по предварительной записи с интервалом не менее 20 минут. Чтобы исключить контакт между посетителями.

Также необходимо обеспечить дистанцию между работниками и посетителями в 1,5 метра, обеспечить на местах средства для обеззараживания рук и проветривать помещения каждые два часа или после каждого посетителя.

Ранее стало известно, что власти Чувашии разрешили работу парикмахерских и салонов красоты. По словам и. о. главы региона люди хотят привести себя в порядок.