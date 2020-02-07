Провериться на коронавирус и «снять страх» предложили в Петербурге

Встревоженные петербуржцы-путешественники начали обращаться к врачам с просьбой проверить их на коронавирус. Спрос рождает предложение. Теперь просить не надо: в НИИ гриппа имени Смородинцева у любого желающего возьмут анализы. Если ехать в клинику не хочется, медсестра приедет на дом. Вся эта забота, естественно, за деньги.

«Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания. Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы. Есть спрос на эту услугу, появилось предложение», — приводит «Интерфакс» текст сообщения НИИ.

Выявление коронавируса после сдачи анализов в клинике стоит пять тысяч рублей. Если клиент вызовет на дом медсестру, услуга будет стоить на 1,5 тысячи дороже. В институте призвали не паниковать.

Коронавирус появился в Китае в декабре 2019 года. За месяц с небольшим инфекция убила 637 человек, заразились более 31 тысячи человек. Вылечились от заразы более 1500 человек.