Цену лекарства от коронавируса потребовали проверить в Госдуме

В Госдуме потребовали проверить стоимость препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир». С соответствующим заявлением в ФАС обратился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев.

Об этом депутат рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что также написал министру здравоохранения Новосибирской области. Кудрявцев попросил у него разъяснений о том, кто может претендовать на льготу при покупке препарата за 12 тысяч рублей.

Объективно мы не знаем себестоимость данного препарата. Хорошо, что такое лекарство у нас появилось эффективное, но надо понимать ценообразование Максим Кудрявцев

Российские аптеки стали продавать антикоронавирусный препарат «Арепливир». Розничная цена лекарства составляет 12 320 рублей. Упаковка лекарства состоит из 40 таблеток по 200 миллиграммов.

Ранее эксперт объяснил, почему лекарство от вируса стоит так дорого. По его словам, оно спасает жизни и при таких свойствах является самым дешевым в мире.