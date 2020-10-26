Проверено влияние вакцины «ЭпиВакКорона» на репродуктивное здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили влияние вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на репродуктивное здоровье пациентов. Согласно предварительным результатам, препарат является безопасным.

«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины „ЭпиВакКорона“ на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что полный цикл проверки влияния препарата завершится в декабре 2020 года. Медики будут наблюдать за любыми возможными отклонениями, связанными с репродуктивным здоровьем, после вакцинации добровольцев. Исследования будут носить долгосрочный характер.

Вакцину от коронавируса научного центра «Вектор» зарегистрировали в октябре. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Специалисты планируют начать пострегистрационные исследования «ЭпиВакКороны» уже в ноябре. Первой вакциной в мире от COVID-19 стал препарат «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи.