Здоровье 07 августа 2023, 12:24 Проведение процедуры УЗИ без направления врача запретили в России Верховный суд запретил проводить УЗИ без медицинского направления Freepik

Читать 360tv в

Запрет на проведение процедуры ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача или медицинского специалиста Верховный суд признал законным. Об этом со ссылкой на итоговое определение коллегии по административным делам сообщил ТАСС.

До Верховного суда дошла россиянка, которая пожаловалась на отказ в проведении УЗИ в частной клинике без направления врача. По мнению истицы, такое решение нарушило ее право на получение медицинской помощи. Также заявительница указала, что закон требует от врача указывать в рекомендации время и место проведение процедуры, что ограничивает конкуренцию.

Реклама

«Доводы <…>, что оспариваемые правовые нормы не позволяют проводить УЗИ без направления лечащего врача либо на основании выписки из медицинских документов, несостоятельны», — говорится в решении коллегии.

При рассмотрении жалобы Верховный суд опирался на письменные возражения Минздрава. Ведомство отмечало, что необходимо оставить действующие нормы для сохранения безопасности и целесообразности медицинских процедур. Коллегия позицию министерства поддержала. Решение вступило в законную силу.