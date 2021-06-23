Проценко заявил об отсутствии привитых в реанимации Коммунарки

В реанимационном отделении больницы в Коммунарке находятся 387 пациентов среди которых нет вакцинированных. Об этом в своем Telegram-канале написал главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

Он уточнил, что из всех доставленных в реанимацию, 101 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще у троих специальный аппарат насыщает кислородом кровь.

«Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось. И конец пандемии бы приблизили», — написал Проценко.

По данным оперативного штаба Москвы, за минувшие сутки в городе выявили 6534 новых случая коронавирусной инфекции. В больницы доставили 1880 человек. Летальными исходами закончилось заражение для 88 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 659 человек.

После прохождения лечения выздоровели 3670 пациентов. Оперативный штаб в своем обращении к жителям города напомнил, что победить пандемию можно при помощи вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно в любом из пунктов на базе городских поликлиник, в общественных местах, где работают выездные бригады и в павильонах «Здоровая Москва».