Проценко заявил, что постковидный синдром длится до двух месяцев

Постковидный синдром у пациентов длится до двух месяцев. Об этом сообщил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики постковидного синдрома составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться», — процитировал ТАСС его слова.

Исследование с участием 250 пациентов было проведено совместно с московским Государственным университетом управления. За пациентами наблюдали, начиная от момента нахождения в Коммунарке и в течение более чем месяца после выписки. Проценко подтвердил, что болезнь оставляет временный след. Опрос показал, что это — быстрая физическая утомляемость, забывчивость, раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили.

Врач отметил, что для восстановления нужна дозированная физическая нагрузка, реабилитация со стандартным комплексом мероприятий и разъяснительная работа по поводу того, что это временные явления.

Наблюдения за перенесшими болезнь пациентами, касательно изменения восприятия вкусов и запахов продолжаются. Как правило, эти симптомы проходят в течение двух-трех недель, но бывает, что они длятся до шести-восьми месяцев. По словам Проценко, в третью волну эти симптомы стали встречаться все реже.