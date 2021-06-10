Проценко указал на сложности в лечении пациентов с ковидом из-за мутаций вируса

Лечить COVID-19 стало сложнее, поскольку вызывающий болезнь коронавирус за последние полтора года мутировал. В последнее время врачи периодически сталкиваются с тем, что разработанная терапия не работает.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об изменениях SARS-CoV-2 в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть ощущение, что меняется вирус, потому что при проверенных методах лечения <…> цитокиновых бурь в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии», — пояснил он.

Ситуация, добавил Проценко, заставляет задуматься о том, насколько с начала пандемии мутировал вирус.

Некоторые пациенты с COVID-19, по словам врача, не реагируют на лечение уже выработанными методами. Москвичей главврач больницы в Коммунарке призвал сделать прививку от коронавируса.

В Минздраве ранее заметили, что в регионах РФ ситуация с ковидом развивается неравномерно. Напряженной она остается там, где люди перестали придерживаться рекомендаций по профилактике заболевания. Глава ведомства Михаил Мурашко напомнил, что прививочная кампания идет по всей России.