Около 140 пациентов с COVID-19 попали в Коммунарку после вакцинации. Большинство из них уже получили первую прививку от вируса. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко в прямом эфире в Instagram.

«Мы начали вести такую статистику 30 декабря, потому что тогда был первый случай госпитализации пациента, которому была выполнена прививка. И на данный момент через наши руки прошли 136 пациентов, которые так или иначе участвовали в вакцинации», — сказал он.

Всего в Коммунарке с декабря 2020 года по 16 июня 2021 года лежали 23 280 пациентов с COVID-19.

По словам Проценко, врачи клиники проанализировали среднее время от прививки до госпитализации — получилось 5,6 дней. При этом устойчивый иммунитет появляется только после второго компонента через 14 дней.

При этом после прохождения вакцинации у 8-10% россиян могут не выработаться антитела. Соответственно, у 90% привитых граждан антитела вырабатываются. По словам врача, «это хорошая цифра».