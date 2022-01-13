Проценко рассказал, как болеют заразившиеся «омикроном»

Заразившиеся «омикроном»-штаммом не слишком тяжело болеют, но скорость распространения этой мутации гораздо выше. Такое заявление сделал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий «омикрона», они говорят, что болеют не слишком тяжело», — сказал Проценко, его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что случаев, когда состояние пациента стремительно ухудшается, как это было с «дельта»-штаммом, теперь стал меньше.

Главврач подчеркнул, что систему здравоохранения к новой вспышке начали готовить еще до Нового года — койки уже развернуты, врачи есть.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения „омикрона“ гораздо выше, нежели у „дельты“. Поэтому спасибо всем, кто носит маски», — отметил Проценко.

Также он ответил на вопрос о том, может ли новая волна коронавируса стать последней. По его словам, он отдал бы кусочек себя, для того чтобы это было так.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что носитель «омикрон»-штамма может заразить сразу около 100 человек.