Проценко предупредил об отсутствии препарата для лечения COVID-19

Препарата для борьбы с самим коронавирусом не существует. Об этом 28 октября заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью на телеканале «Россия 1».

«К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — объяснил врач.

Он также рассказал, почему так важно вакцинироваться. Дело в том, что вакцина не защищает от проникновения вируса в организм, но подготавливает иммунную систему к встрече с вирусом. Поэтому привитый пациент заболеть может, но течение заболевания пройдет у него намного легче.

Проценко подчеркнул, что большая часть пациентов, которые лежат сейчас в Коммунарке, иммунизацию не прошли. При этом все чаще на больничном месте оказываются молодые и здоровые люди, что доктор назвал тревожной тенденцией.

Специалист добавил, что риск заболеть для уже перенесших COVID-19 остается. Медики смогли даже определить срок, после которого он начинает быстро расти — шесть месяцев. После него уже нужно делать прививку.

Проценко попросил всех ответственно отнестись к новому локдауну и не нарушать ограничительные меры в нерабочие дни, не выходить из дома без необходимости и не уезжать в отпуска.