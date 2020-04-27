Проценко опроверг сообщения об увольнении медперсонала из больницы в Коммунарке

В социальных сетях и Telegram-каналах появилась информация, что из больницы в московской Коммунарке начались массовые увольнения медицинского персонала. В качестве причин называются отсутствие индивидуальных средств защиты для младшего медицинского персонала и отказ от выплаты обещанных «президентских премий».

На сообщения отреагировал главный врач больницы Денис Проценко. На своей странице в Facebook он прояснил ситуацию с увольнениями и рассказал об источниках слухов.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», — написал он.

Проценко пояснил, что о невыплатах дополнительных средств заявляют сотрудники частной компании, у которой с больницей заключен договор. То есть они не числятся в штате Коммунарки. Больница все свои обязательства по контракту перед фирмой выполнила.

Также Денис Проценко опроверг, что наемные работники не получили средств индивидуальной защиты. Он пояснил, что к защитным костюмам, маскам и перчаткам свободный доступ имеют все работники больницы. Пройти в палатный корпус без костюма нельзя.

«Аналогичный порядок действует и при выходе в чистую зону, когда все без исключения сотрудники снимают защитную одежду и складывают ее в специальные тары для последующей утилизации», — подчеркнул Денис Проценко.

Также он отметил, что больница не может диктовать сторонней организации условия по найму своих сотрудников. Однако сегодня он встретился с представителями аутсорсинговой компании, где договорился, чтобы ситуацию с сотрудниками на аутсорсе урегулировали.

На сегодняшний день в больнице Коммунарки на лечении находятся 644 человека, из которых у 406 подтвержден коронавирус.

Сегодня медицинские работники, которые занимаются лечением коронавируса, получают федеральную доплату: врачи — 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и медики скорой помощи — 50 тысяч рублей, медсестры, фельдшеры и водители медицинского транспорта — 25 тысяч рублей.

Ранее издание Readovka опубликовало диалог с женщиной, которая представилась как медсестра, работавшая в Коммунарке. Она заявила, что в больнице якобы не обрабатывают средства защиты, а медсестрам выдают уже использованные защитные костюмы, в которых они разносят еду по палатам. В ходе разговора женщина призналась, что она не состоит в штате больницы, а работает в фирме, которая заключила контракт с медучреждением. Из-за маленькой зарплаты женщина решила уволиться.