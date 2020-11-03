Проценко объяснил, влияет ли группа крови на риск умереть от COVID-19

Связи между риском умереть от коронавирусной инфекции и группой крови человека нет. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость? Достоверных различий не получили», — написал на своей странице в Facebook Проценко.

Соотношение умерших пациентов к числу выздоровевших с COVID-19 примерно одинаковое по всем группам крови.

Ранее стало известно, что в России снова зафиксировали более 18 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Теперь общее число заболевших COVID-19 в России за все время пандемии составляет 1 673 686 человек.