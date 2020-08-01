Проценко объяснил, как узнать коронавирусный кашель

Кашель, который появляется у пациентов с коронавирусом, имеет особые интонации. О том, как его определить, рассказал главврач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Проценко отметил, что после того, как сам переболел COVID-19, всегда узнает особый кашель, который появляется у таких пациентов. Об этом он рассказал «Российской газете».

Главврач отметил, что у коронавирусного кашля есть особые интонации, которые свойственны исключительно ему.

У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения Денис Проценко.

Проценко пояснил, что эти признаки позволяют сразу же ставить диагноз. Главврач также рассказал, что во время болезни перестал чувствовать запах и вкус еды.

Денис Проценко узнал о том, что заразился коронавирусом, 1 апреля. Он продолжил работать, закрывшись на карантин в своем кабинете. Еду или нужные вещи ему приносили в комнату секретаря, которую врач использовал как шлюз. Оттуда Проценко забирал принесенное и, уходя обратно в кабинет, проветривал помещение.

Через две недели Проценко получил два отрицательных результата тестов и вернулся к полноценной работе.

По последним данным, в России выявили 845 тысяч случаев COVID-19. Из них 647 тысяч пациентов выздоровели, еще 14 058 — скончались.