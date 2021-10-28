Проценко назвал срок повторного заражения переболевших ковидом

Риск повторного заражения для переболевших коронавирусной инфекцией наступает через шесть месяцев после выздоровления. Поэтому в этот срок необходимо пройти вакцинацию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

Он подчеркнул, что вакцинация помогает подготовить иммунную систему организма к встрече с возбудителем.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться. Иначе есть высокие риски заболеть повторно», — заявил Денис Проценко.

Он подчеркнул, что вакцина не защищает от самого факта заражения, пациент может заболеть. Но процесс будет протекать или без симптомов или с легким течением. Процент госпитализаций тех, кто сделал прививку ничтожно мал.

«Подавляющее число пациентов, которые сейчас находятся в больнице Коммунарки — это пациенты не вакцинированные», — пояснил врач.

Проценко отметил, что распространившийся сейчас штамм «дельта» поражает молодых пациентов без каких-либо сопутствующих заболеваний. При этом главное отличие мутировавшего коронавируса не только в том, что он быстро распространяется. Главная проблема в быстром поражении легких. Если раньше это происходило в течении недели, то сейчас для попадания в реанимацию достаточно двух-трех дней.

«Надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает», — заявил Денис Проценко.

Он призвал всех россиян во время объявленных длинных каникул максимально сократить количество встреч и контактов, чтобы разорвать цепочки заражения. Проценко пояснил, что рассматривать выходные нужно как вынужденную меру, а не шанс на дополнительный отпуск.