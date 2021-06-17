Проценко назвал спекуляцией слухи о бесплодии после прививки от коронавируса

Слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему являются обычной спекуляцией. Таким мнением поделился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медик вышел в прямой эфир в Instagram с писателем Александром Цыпкиным.

«Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия. <…> Нам, медикам, нужны какие-то аргументы, чтобы говорить хорошо или плохо. И говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент спекуляция», — сказал Проценко.

Он добавил, что сейчас нет никаких данных, которые подтверждали бы факт бесплодия от прививки. Тем не менее врач обратил внимание на то, что препараты от коронавируса разработаны на основе технологий, которые уже применялись раньше.

Накануне в Московской области ввели обязательную вакцинацию для работников, контактирующих с большим количеством людей. Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман пояснил, что массовая вакцинация позволит россиянам снять маски и избавиться от надоевших ограничений.