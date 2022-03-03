Проценко назвал число пациентов, которых Коммунарка приняла за пандемию

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что с начала пандемии медицинское учреждение приняло около 75 тысяч человек. Врачи сделали более семи с половиной тысяч операций.

Проценко в Telegram-канале рассказал, что таких результатов удалось достичь благодаря команде. Она, по его словам, сразу взялась за работу. Главврач напомнил, что медцентр задумывался не как инфекционная больница. Однако врачи смогли разделить зеленую и красную зоны.

«Мы пахали не зря, за два года Коммунарка приняла более 75 тысяч человек, в том числе со сложной клинической картиной, с сопутствующими заболеваниями. Наши врачи выполнили более семи с половиной тысяч операций в условиях красной зоны. Это титанический труд моих коллег», — написал Проценко.

Врач рассказал, что с начала эпидемии медики действовали по наитию, многое было непонятно. Он подчеркнул, что врачи в прямом смысле слова жили на работе. Он назвал сотрудников Коммунарки героями.

«Вы — мои герои. С вами хоть в огонь, хоть в воду! Всем здоровья! Берегите себя и своих близких», — добавил он.

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